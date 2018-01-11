İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine ek konut inşa edecek

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını onayladı.

Haberde, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Oranit Yahudi yerleşim birimine 200, Ürdün Vadisi'ndeki (Ağvar) Petzael Yahudi yerleşim birimine 50 ek konut inşa edileceği vurgulandı.

Ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel ve Alfei Menashe Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar yapılacağı belirtilen haberde, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ortasındaki Kfar Adumim ve Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimlerinde konut inşa etmeyi de sürdüreceği kaydedildi.

İsrail, Yahudi yerleşim inşasına hız verdi

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail hükümeti, 24 Aralık'ta Doğu Kudüs'ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e bağlanmasını öngören "Büyük Kudüs" planının bir parçası olarak bu birimlere ek olarak 300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

Netanyahu hükümetinin 20 Aralık'ta da Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde 10 bin Yahudi'nin iskan edileceği 3 yeni Yahudi yerleşim birimi kuracağı açıklanmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.