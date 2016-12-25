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İsrail BMGK'da 'evet' diyen ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden BMGK tasarısına 'evet' oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

  • KUDÜS (AA)
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İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasının talep edildiği tasarıya "evet" oyu veren bütün ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, BMGK'da İsrail tasarısına "evet" oyu veren tüm ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi. 

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