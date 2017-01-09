İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Gürcistan'da

Bu sabah Tiflis'e gelen İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Margvelaşvili tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından Margvelaşvili ve Rivlin baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası toplantılar düzenlendi.

Toplantılarda iki ülke ilişkileri, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, Gürcistan ile İsrail arasında savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması ve terörle mücadelenin güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, düzenlenen ortak basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 4 İsrail askerlerinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hem terör eylemlerine hem de küresel DEAŞ sorununa karşı iyi niyetli ülkeler arasında egemenlik ve stratejik çıkarlara dayalı iş birliğinin, terör sorununun etkili çözümünü beraberinde getireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in Gürcistan'ı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Margvelaşvili, Gürcü ve Yahudi halkları arasında 2 bin 600 yıllık ilişkilerin bulunduğunu hatırlattı.

Margvelaşvili, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin de 25 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirterek, ticaret, ekonomi ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut destekten ötürü İsrail tarafına teşekkür etti.

Rivlin de Doğu Küdüs'ün güneyinde düzenlenen saldırı için "Bugün genç erkek ve kadın kurbanların yasını tutuyoruz. Terör hiçbir zaman kazanamaz." değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan ile İsrail arasında tarihe dayalı ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Rivlin, Tiflis ziyareti çerçevesinde Gürcistan hakkında daha çok şey öğrenmeyi arzuladığını ifade etti.

Rivlin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi çok uygun bir dönemde olunduğunu sözlerine ekledi.

Reuve Rivlin daha sonra Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya geldi. Hükümet binasında basına kapalı yapılan toplantıda Kvirikaşvili ve Rivlin'in iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, yarın Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldikten sonra Tiflis'ten ayrılacak.