İsrail devlet televizyonu: İsrail ve Hamas esir takası için görüşüyor

İsrail devlet televizyonu Kanal 1'in haberine göre, üçüncü bir taraf aracılığıyla yürütülen müzakereler iki haftadır devam ediyor. Haberde, ara bulucu üçüncü taraf hakkında bilgi verilmezken, müzakerelerin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ın Mısır'ı ziyaret ederek yetkililerle görüşmesinin ardından başladığına dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, söz konusu dolaylı görüşmelerde "mesafe katedildiği" belirtildi, ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail ya da Hamas tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

6 yıl önceki esir takası

Taraflar arasında 2011 yılında Mısır'ın ara buluculuğunda gerçekleştirilen esir takasında İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık binden fazla Filistinli mahkum serbest bırakılmıştı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014 yılında düzenlediği saldırılar sırasında iki İsrail askerini esir aldığını duyurmuştu. İslami Direniş Hareketi, İsrail'in 2011'deki esir takasında serbest bırakılanlar arasından yeniden tutukladığı onlarca Filistinliyi serbest bırakmadan önce bu iki askerle ilgili bilgi vermeyi reddediyor.

Hamas defalarca "bir sonraki esir takasında İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest kalmasını sağlayacağının" sözünü verdi.

Hamas, İsrail devletini tanımadığı için iki taraf arasındaki görüşmeler üçüncü bir taraf aracılığıyla yürütülüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.