İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

İsaviyye beldesindeki savunma komitesi üyelerinden Muhammed Ebu el-Hıms, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 3 buldozer eşliğinde beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

Baskının ardından İsrail güçlerinin 4 daire ve 3 dükkandan oluşan bir binayı yıktığını aktaran Ebu Hıms, İsrail polisinin yıkıma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.