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İsrail, El-Halil kentinde 298 kez ezan okunmasını engelledi

İsrail’in Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde bu yılın başından beri 298 kez ezan okunması engellediği öğrenildi.

  • IHA
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde bu yılın başından beri 298 kez ezan okunması engellediği açıkladı.
 
Bakan Edis ezanın engellenmesinin tehlikeli bir girişim olduğunu ve Filistin’de Müslümanların ibadet özgürlüklerinin engellenmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, İsrail'in hedefinin namaz kılınmasını önleyip Hz. İbrahim Camisi'ni tamamen ele geçirmek olduğunu söyledi. Bakan ayrıca ezanın yasaklanmasının uluslararası kanunlara ve hukuka aykırı olduğu ifade etti.
 

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