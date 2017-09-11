İsrail: Esed iktidarda kalmak istiyorsa İran'ı Suriye'nin dışında tutmalı

İsrail'in Herzilya şehrinde düzenlenen Uluslararası Anti-Terörizm Konferansında konuşan Shaked, Suriye rejimi ve Beşşar Esed hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Shaked, "Beşşar Esed iktidarda kalmak istiyorsa İran'ı Suriye'nin dışında tutması yararına olur." ifadesini kullandı.

İsrail'in, "İran'ın Suriye'de güçlü bir varlık kurmasını önlemeleri" için uluslararası güçlere baskı yapması gerektiğini belirten Shaked, "Bu talebin yerine getirilmemesi halinde İsrail ne gerekiyorsa onu yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.