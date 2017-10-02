İsrail eski Genelkurbay Başkanı: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in yeni dostlarıdır

Baladanews haber sitesine göre İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Moshe Yaalon, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Eski Bakan Moshe Yaalon, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklleri, İsrail'in yeni dostlarıdır" ifadelerine yer verdi.

Suriye'de yaşanan iç savaşla beraber Ortadoğu ülkelerinin tavırlarının hava kaldığını belirten Yaalon, Suudi Arabistan ve BAE'nin çıkarlarının İsrail ile aynı olduğunu belirterek, bu sebepten ötürü iki ülkenin ülkesiyle dost olduğunu belirtti.