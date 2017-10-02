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İsrail eski Genelkurbay Başkanı: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in yeni dostlarıdır

Suudi Arabistan'da genç veliaht prens Muhammed bin Selman'ın başa geçmesiyle ülkede tarihi günler yaşanırken İsrailli eski bakandan kritik bir açıklama geldi.

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Baladanews haber sitesine göre İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Moshe Yaalon, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu
 
Eski Bakan Moshe Yaalon, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklleri, İsrail'in yeni dostlarıdır" ifadelerine yer verdi.
 
Suriye'de yaşanan iç savaşla beraber Ortadoğu ülkelerinin tavırlarının hava kaldığını belirten Yaalon, Suudi Arabistan ve BAE'nin çıkarlarının İsrail ile aynı olduğunu belirterek, bu sebepten ötürü iki ülkenin ülkesiyle dost olduğunu belirtti.

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