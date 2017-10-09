İsrail eski Savunma Bakanı, Fas Parlamentosundan kovuldu

İsrail ile ilişkileri normalleştirme için Fas Parlamentosunu ziyaret eden İsrail heyetinin başında Kana katliamının sorumlusu Eski İsrail Savunma Bakanı Amir Peretz'in bulunması Faslı parlamenterleri kızdırdı. Parlementerler, Peretz’in derhal parlamentoyu ve ülkeyi terk etmesini isteyerek, İsrail Bakan karşıtı sloganlar attı.

İsrailli Bakan, Akdeniz Parlamenterler Meclisi ile Fas Danışma Meclisinin, Akdeniz Bölgesi ile Afrika arasında ticareti kolaylaştırmak ve yatırım yapmak için ortaklaşa düzenlediği uluslararası görüşmelere katılmak üzere parlamentoya geldi. Ancak heyete savaş suçlusu İsrail Eski Savunma Bakanının heyetin başında bulunması Faslı parlamenterleri kızdırdı. Savaş suçlusu Amir Peretz’in Fas topraklarında bulunması parlamenter tarafından şiddetle protesto edildi. Faslı avukatların Amir Peretz’in tutuklanması ve mahkemeye çıkması için dava açtıkları belirtildi.

Amir Peretz’in 19 Nisan 1996'da Lübnan’ın güneyinde, BM’nin koruması altındaki bir mülteci kampındaki Müslumanları topa tutarak çoğu çocuk yüz kadar mültecinin ölümüne yol açtığı hatırlatıldı.