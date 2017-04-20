İsrail, Filistinli eski bakanı serbest bıraktı

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha serbest bırakıldı.

İsrail askerlerinin Cenin kentindeki evine 2 gün önce düzenlediği baskında gözaltına alınan Kabha, Batı Şeria'daki Tulkerm yakınlarında yer alan bir kontrol noktasında salıverildi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Vasfi Kabha'nın, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 12 yıl tutuklu kaldığı ifade ediliyor.

İsrail, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde sık sık düzenlediği baskınlarda, "güvenliği tehdit eden faaliyetler içerisinde olduğu" iddiasıyla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail'in bakan ve milletvekillerine de uzanan gözaltıları kapsamında halihazırda İsrail hapishanelerinde 13 Filistinli parlamenter ve bakan bulunuyor.