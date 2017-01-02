İsrail, Filistinlilere yardım eden milletvekiline meclis yasağı getirdi

Knesset'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortak Arap Listesi üyesi milletvekili Gattas, genel kurul ve diğer komisyon görüşmelerine 6 ay boyunca katılamayacak.

Açıklamada, "Etik Komisyonu, Gattas'ın Filistinli mahkumlara telefon ve benzeri cihazları temin etme durumunu Knesset'in genel etik kurallarına aykırı buldu." denildi.

Yazılı bir açıklama yapan Gattas ise komisyonun kararını "siyasi intikam" olarak değerlendirdi.

Etik Komisyonunun daha önce benzer durumdaki milletvekilleri hakkında açılan davaların soruşturma dosyaları kapanmadan böyle bir karar almadığını belirten Gattas, "Komisyon kararı, polis veya savcılığın soruşturma dosyasında herhangi bir ilerleme kaydetmeden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Gattas, 22 Aralık'ta milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alınmıştı.

Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan telefon temin etmekle suçlanan Arap milletvekili, İsrail mahkemesi tarafından 10 günlük ev hapsine mahkum edilmişti. Mahkemenin kararında Gattas'ın, Knesset'teki genel kurul toplantılarına gözetmenler eşliğinde katılabileceği belirtilmişti.