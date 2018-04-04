Clinton: İsrail, Filistinlileri zayıf gördüğü için anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail’in Kanal10 televizyonuna mülakat veren Eski ABD Başkanı Clinton, “Likud Partisi liderinin (Binyamin Netanyahu) İsrail’de 2009’da iktidara gelmesi Batı Şeria’da güvenlik durumunun istikrarlı olduğu bir dönemde oldu. Bu istikrarlı durum, Filistinlilerle yaşanan çatışmaya bir çözüm bulması konusunda Netanyahu’nun üzerindeki politik baskıyı hafifletti.” dedi.

Clinton, İsrail’in halihazırdaki koalisyon hükümetinin Filistin tarafını zayıf gördüğüne vurgu yaparak, “Netanyahu ve 2009’dan beri liderliğini sürdürdüğü koalisyon hükümetleri, Filistinlileri İsrail’e sorun çıkarabilecek potansiyellerini yitiren zayıf taraf olarak görüyor. Dolayısıyla da barış sürecini dondurdu.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerle İsraillilerin her ne şekilde olursa olsun barışı tesis etmeleri gerektiğini ifade eden Clinton, barışın İsrail’in daha fazla gelişim sağlamasına vesile olacağını vurguladı.

Clinton’un verdiği mülakattan bazı kesitler yayınlanan Kanal10 Televizyonu, söz konusu mülakatın tamamının İsrail’in 70.’inci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı mayıs ayında yayınlanacağını açıkladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Yasir Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İshak Rabin'in liderliğindeki İsrail hükümeti arasındaki müzakerelerinin mimarı olan Clinton, iki devletli bir çözümün önünü açan 1993'teki Oslo Anlaşması ile Filistinlilerin özerk bir yönetime geçmesine vesile olmuştu.