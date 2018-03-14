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İsrail Filistinlilerin topraklarına 'zorla el koymaya' devam ediyor

İsrail çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait arazilere 'zorla el koymaya' devam ediyor.

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İsrail çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait arazilere "zorla el koymaya" devam ediyor.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Burin köyünde bir kısmı liseye ait yaklaşık 15 bin metrekare araziye zorla el koydu.

AA muhabirine konuya ilişkin konuşan Burin Köy Heyeti Başkanı Yahya Kadus, İsrail güçlerinin köye baskın yaparak Burin Köyü Lisesi yönetimine ve köy heyetine okula ait 8 dönümlük araziye ve Filistin vatandaşlarına ait 7 dönümlük araziye el konulduğunu içeren kararı tebliğ ettiğini aktardı.

Başkan Kadus, lisenin 55 dönüm araziye sahip olduğunu, zamanla bunun tamamının ellerinden alınmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yıllar önce de İsrail'in Burin lisesine ait araziden iki dönüme zorla el koyduğunu hatırlatan Kadus, İsrail'in bunun için "Filistinlilere ait bölgeye kurulan gayrimeşru Yahudi yerleşim birimlerine taş atılmasını gerekçe gösterdiğine" dikkati çekti.

Söz konusu arazinin tel örgülerle çevrileceğini ve okul binasına daha da yaklaşılacağını dile getiren Kadus, bu durumun okulda eğitim gören öğrenciler için tehlike arz ettiğini vurguladı.

Burin köyünün çevresinde 3 ayrı gayrimeşru Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Burin sakinleri, söz konusu birimlerde yaşayan Yahudiler tarafından sık sık saldırılara maruz kaldıklarını belirtiyor.

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