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İsrail Gazze sınırını 'kapalı askeri bölge' ilan etti

İsrail'in geçen hafta Gazze sınırındaki bir tüneli patlatmasının ardından sınırdaki bölgeleri 'kapalı askeri bölge' ilan ettiği bildirildi.

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İsrail'in geçen hafta Gazze sınırındaki bir tüneli patlatmasının ardından sınırdaki bölgeleri "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail Ordusu Güney Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir, Gazze çevresindeki sınır bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan eden bir karara imza attı.

Kararla, sınır bölgelerine yakın yerlerdeki tarlalarda çalışan Filistinli çiftçilerin buraya girmesi ve çalışmak için bölgeye gelen işçilerin geçişi yasaklanıyor.

Söz konusu kararın geçen hafta İsrail'in Gazze sınırındaki tüneli patlatması akabinde "İsraillilere yönelik saldırı" ihtimalleri nedeniyle alındığı aktarıldı.

İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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