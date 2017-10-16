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İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini artırdı

İsrail, Gazze Şeridi sahilinde 6 mile çektiği avlanma menzilini, 1,5 ay süreyle 9 mile çıkarma kararı aldı.

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Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Yoav Mordechai, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze sahilinde 6 mile çektiği avlanma menzilinin, çarşamba gününden itibaren 1,5 ay süreliğine 9 mile çıkarılacağını duyurdu.

Mordechai, avlanma menzilinin genişlemesinin balıkçıların lehine olduğunu ve Gazze ekonomisini desteklediğini kaydetti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılıkla uğraşarak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

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