İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini artırdı

İsrail'in, Gazze Şeridi açıklarında avlanma menzilini 1,5 ay süreyle 9 mile çıkarma kararının uygulamaya geçtiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Filistinli balıkçı Taha Bekr, İsrail'in izin vermesi üzerine Gazzeli balıkçıların bu akşam 6 mil yerine 9 mil açıkta avlanmaya çıktığını söyledi.

İzin verilen 9 mil mesafede bol balık avlama temennisinde bulunan Bekr, İsrail yönetiminden kendilerine 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması gereğince 20 mil açığa kadar avlanma izni vermesini istedi.

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi Başkanı Yoav Mordechai, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze sahilinde 6 mile çektiği avlanma menzilinin, çarşamba gününden (bugün) itibaren 1,5 ay süreliğine 9 mile çıkarılacağını duyurmuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılıkla uğraşarak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.