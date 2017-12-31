İsrail Gazze'deki gözetleme kulesini hedef aldı
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde 'gözetleme kulesi'ni hedef aldığı bildirildi.
- AA
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi.
Tanıklar, saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini ifade etti.
İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.
İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki roketin, İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydedilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.