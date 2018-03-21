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İsrail, Gazze'nin doğu sınırına yeni dikenli teller örüyor

Askeri buldozerlerle destekli İsrail güçlerinin Gazze'nin doğu sınırına girerek sınır boyunca 'yeni dikenli teller' ördüğü bildirildi.

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İsrail güçlerinin, Gazze'nin doğu sınırına "yeni dikenli teller" ördüğü bildirildi.

Gazze'deki Filistinli emniyet kaynakları, askeri buldozerlerle destekli İsrail güçlerinin dün ve bugün Gazze'nin doğu sınırına girerek birkaç saat boyunca sınır ihlali yaptığını ayrıca sınır boyunca yeni dikenli teller ördüğünü aktardı.

Tellerin, eylemlerin düzenlendiği ve Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbedenin yaşandığı sınırın 50-70 metre içerisine örüldüğü ifade edildi.

Dikenli tellerin Cibaliya, Deyr el-Belh, Gazze, Nahil Uz ve Karare beldeleri sınırlarına örüldüğü kaydedildi.

İsrail'in telleri, Filistinli grupların çağrısıyla ay sonunda yapılacak "Büyük Dönüş" yürüyüşüne önlem amaçlı örme ihtimali üzerinde duruluyor.

İsrail ordusu daha önce de gösterilerin düzenlendiği Refah, Han Yunus ve bazı orta kesimlerdeki sınır bölgelerine dikenli teller örmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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