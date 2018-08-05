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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 2 yaralı

İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya beldesine hava saldırısı düzenledi, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

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İsrail savaş uçağı, yanan uçurtma ve balon attığı iddia edilen kişilerin bulunduğu bölgenin yakınına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, saldırıda "yanan uçurtma ve balon atan kişileri taşıyan aracın hedef alındığı" kaydedildi.

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