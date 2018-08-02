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İsrail, Gazze’ye yakıt dağıtımını durdurdu

İsrail Savunma Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gaz ve yakıt dağıtımına izin vermeyeceğini açıkladı.

  • İHA
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İsrail Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, Kerm Ebusalim Sınır Kapısı üzerinden yapılan gaz ve yakıt sevkiyatına izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, yeni bir bildirime kadar Gazze Şeridi’ne gaz ve yakıt sevkiyatını durdurma kararı alındığı bildirildi. 

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