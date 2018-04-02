Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı: 2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak

Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman'ın İran'la savaş sinyali vermesinin ardından şimdi de İsrail Genelkurmay Başkanı İran destekli Hizbullah örgütüyle ne zaman savaşacaklarını açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail merkezli yayım yapan Al Masdar haber sitesine konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, "2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak. Bu savaş son üç yıl içerisindeki çatışmalardan çok daha farklı olacak.Kuvvetle muhtemel bu savaşı da ben yöneteceğim" ifadelerine yer verdi.
 
İsrail için tehlikenin kuzey cephesinde İran, Suriye ve Lübnan'ın teşkil ettiğini belirten Gadi, Suriye'deki askeri operasyonların devam ettiğini ve asla durmayacağını söyledi.
 
Gadi, İsrail-Hizbullah savaşının başlaması durumunda eski savaşlara asla benzemeyeceğini, Hizbullah'a hizmet eden herkesin yerle bir edileceğini belirtti. Gadi, "Beyrut'tan güneydeki son noktaya kadar Hizbullah yerle bir edilecek. Hizbullah'a ait binlerce nokta tespit edildi.  Savaşın ortaya çıkaracağı yıkımı kimse unutamayacak" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA