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İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot: Filistin patlama noktasında

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistin'in patlama noktasına geldiğini söyledi.

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İsrail radyosunun haberine göre Eisenkot, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Filistin'in patlama noktasında olduğunu, bu nedenle teyakkuz halini sürekli muhafaza etmeleri gerektiğini ifade etti.
 
Öte yandan Eisenkot, İran'ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu ve Hizbullah'ın silahlanmasını desteklediğini söyledi.
 
İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, ülkeyi korumak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini savundu.
 
İsrail basınında son aylarda, Gazze'de insani durumun çok kötüleştiği ve bunun askeri bir gerilime yol açabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.
 

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