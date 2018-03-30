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İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot: İbn Selman, Şhabbat (Ulusal Güvenlik Konseyi) başkanı ile görüştü

İsrail basınına röportaj veren Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot gündeme dair çok sayıda soruyu yanıtlayarak İbn Selman'ın görüştüğü üst düzey İsrailli yetkiliyi açıkladı.

  • star.com.tr
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İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot İsrail basınına verdiği röportajda gündeme dair çok sayıda soruyu yanıtladı.
 
İran destekli Hizbullah örgütünün gelişimini önlemek için yüzlerce saldırı gerçekleştirdiklerini belirten Eizenkot, "Sonuç şu ki Şii örgüt Hizbullah İsrail'i vurabilecek hassas füzelere sahip değil. Ayrıca bu yıl Hizbullah ile bir savaş beklenmiyor ve Hizbullah'ın Golan tepelerine yaklaşması engellendi" dedi.
 
Suudi Arabistan veliahtı İbn Selman'ın İsrailli üst düzey bir yetkili ile görüştüğü iddiası sorusuna ise olumlu cevap veren Eizenkot, "Evet. Şabbat (Ulusal Güvenlik Konseyi) başkanı ile görüştü" ifadelerine yer verdi.
 

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