'İsrail gerçek bir ülke değil' diyen Fransız dergi toplatıldı

5 ila 8 yaş arası çocuklara hitap eden dergide yer alan oyun kartlarının birinde, İsrail'in gerçek bir ülke olmadığı sözleri yer alıyordu.

Derginin Ocak sayısında dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor."ifadeleri yer aldı. Derginin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin Ocak sayısının bayilerden çekileceğini söyledi.

İsrail'in Fransa büyükelçisi Aliza Bin Noun da bu duruma tepki göstererek, "Çocuklara bu yalanların düşündürülmesi şok edici! Siyonizmi cesaretlendiren bu tarz konuşma, semitizm karşıtlığından ayrılamaz." diye tweet attı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketledi.

AFP'ye konuşan Bayard Grubu'nun Başkanı Pascal Ruffenach, bir hata yapıldığını belirterek, "İsrail'in varlığı ile ilgili en ufak bir tartışmaya girmek istemiyoruz." dedi.(HaberTürk)