Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'İsrail gerçek bir ülke değil' diyen Fransız dergi toplatıldı

Fransa'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi'nin Ocak sayısı, 'İsrail'in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesine gelen itiraz üzerine toplatıldı

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5 ila 8 yaş arası çocuklara hitap eden dergide yer alan oyun kartlarının birinde, İsrail'in gerçek bir ülke olmadığı sözleri yer alıyordu. 
 
Derginin Ocak sayısında dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor."ifadeleri yer aldı. Derginin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin Ocak sayısının bayilerden çekileceğini söyledi.
 
İsrail'in Fransa büyükelçisi Aliza Bin Noun da bu duruma tepki göstererek, "Çocuklara bu yalanların düşündürülmesi şok edici! Siyonizmi cesaretlendiren bu tarz konuşma, semitizm karşıtlığından ayrılamaz." diye tweet attı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketledi. 
 
AFP'ye konuşan Bayard Grubu'nun Başkanı Pascal Ruffenach, bir hata yapıldığını belirterek, "İsrail'in varlığı ile ilgili en ufak bir tartışmaya girmek istemiyoruz." dedi.(HaberTürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA