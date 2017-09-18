İsrail güçleri 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sahil şeridinde Gazzeli 2 balıkçının teknesini ateş açarak durduğunu belirtti.

Ayaş, İsrail Deniz Kuvvetlerine mensup askerlerin, daha sonra teknedeki Ömer ve Muhammed Sultan kardeşleri gözaltına aldığını ve Aşdod Limanı'na götürdüğünü ifade etti.

Konuya ilişkin İsrailli makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014'te varılan ateşkes antlaşması uyarınca avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak geçen yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti. İsrail yönetimi bir süre önce avlanma mesafesini tekrar 9 mile çıkarmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.