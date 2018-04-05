İsrail güçleri 2017’de 15 Filistinli çocuğu şehit etti

Filistin İstatistik Merkezi'nin "5 Nisan Filistin Çocuk Günü" münasebetiyle yayınladığı rapora göre, 2017 yılında 9-17 yaş aralığında bulunan 15 Filistinli çocuk İsrail güçlerince şehit edildi, bin 467 çocuk da gözaltına alındı.

Raporda, 2018'in ocak ve şubat aylarında da 6 Filistinli çocuğun şehit olduğu aktarılırken, hâlâ 350 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti'nin verilerine dayanarak hazırlanan raporda, 2017 yılında gözaltına alınan bin 467 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli tutukluların yüzde 21,8'ine tekabül ettiğine dikkat çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli çocukların haklarının dünya gündemine taşınması amacıyla her yıl 5 Nisan'da "Filistin Çocuk Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.