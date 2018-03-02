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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

  • AA
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Filistin Halk Direniş Komitelerinin çağrısı üzerine Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösterilerin başlamasının 13. yılında Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi.Ramallah'ın batısındaki Belin beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin müdahale etmesi üzerine, askerle Filistinli protestocular arasında arbede yaşandı.İsrail askerleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ederken Filistinli gençler de askerlere taşla karşılık verdi.

AA muhabirine konuşan Filistin Halk Direniş Komiteleri Sözcüsü Ratib Ebu Rahme, "Ayrım Duvarı nedeniyle ellerinden alınan tüm topraklar geri alınana kadar gösterilerin devam edeceğini" söyledi.Ebu Rahme, Belin'deki gösterilerin halk direnişinin sembolü haline geldiğini ifade etti.Gösteriye Filistinli liderlerin yanı sıra İsrailli ve yabancı barış aktivistleri de katıldı.Öte yandan Ramallah'ın batısındaki Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile Nablus'taki Kefer Kadum ve Bita'nın yanı sıra El Halil kentindeki Bab ez-Zaviye mahallesinde de gösteriler düzenlendi.

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