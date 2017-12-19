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İşgalci İsrail güçleri, bacağı kırık olan Filistinli genci yaka paça götürdü

İsrailli askerlerin Kudüs'te bacağı kırık genç bir Filistinliyi yaka paça götürürken görüldüğü video görüntüleri büyük tepki çekti.

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Filistinli aktivistlerin yayınladığı, İsrailli askerlerin Kudüs'te bacağı kırık genç bir Filistinliyi yaka paça götürürken görüldüğü video görüntüleri büyük tepki çekti. Filistinli Tutsaklar Derneği (PPS), İsrail güçlerinin Pazar gecesi ve bugün gerçekleştirdiği baskınlarda Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. PPS yaptığı basın açıklamasında, Ramallah'tan 5 kişi, El Halil'den ise 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aralarında iki çocuk olmak üzere, 4 Filistinilinin Qalqilya'da, 2 tanesininTulkarm, birer Filistinlinin de Beytüllahim, Nablus, Jenin 'de ve bir çocuğun da Kudüs'te gözaltına alındığı bildirildi. İsrail güçlerinin, El Halil kentinin Sair kasabasında bir genci gözaltına alıp, bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi. PPS'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tutuklanan Filistinlilerin sayısının aralarında 138 çocuk, 9 9 kadın dahil 450'ye ulaştığını bildirdi.

 

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