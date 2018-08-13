Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail Temmuz ayında 520 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu 520 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 69'u çocuk, 9'u kadın, 5'i de gazeteci olmak üzere toplam 520 Filistinlinin temmuz ayında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, gözaltılardan 122'si Doğu Kudüs, Ramallah ve El-Bire'de, 75'i El Halil'de, geri kalanı ise Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.

İsrail makamları gözaltına alınan 36 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı verdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinlinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA