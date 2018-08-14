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İşgalci İsrail güçleri ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşinin aralarında bulunduğu ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere düzenlediği baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.      
 
Görgü şahitlerinin aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşi Saide Bedir de bulunuyor.      
 
Bedir'in İsrail güçleri tarafından El Halil kentinde gözaltına alındığı ifade edilirken, gözaltına alınan Filistinliler arasında iki eski tutuklunun da bulunduğu kaydedildi.      
 
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.      
 
Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 
 

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