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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere düzenlediği baskınlarda 'terör olaylarına karıştıkları' iddiasıyla 11 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Gözaltına alınanlar arasında 2 eski mahkûmun da olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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