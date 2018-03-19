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İsrail Güvenlik Güçleri Gazze’de bulunan iki tüneli imha etti

İsrail Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, Gazze’nin güneyinde buldukları iki tüneli imha ettikleri açıkladı. Yapılan açıklamada imha edilen tünellerden birinin Hamas’a ait olduğu belirtildi. Öte yandan Hamas’ın silahlı kuvvetleri olan İzzeddin el-Kassam Tugay’ı tünellerin çok eski olduğunu ve kullanılmadığını söyledi.

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Tünel krizi hakkında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ise, “Ülke politikamız bize zarar veren tüm girişimleri belirlemeye ve bu terörist tünelleri imha etmeye yöneliktir, bu sebeple devam çalışmalarımıza edeceğiz” ifadelerini kulandı. Bu yıl sonuna kadar Gazze’deki tüm tünelleri imha edeceklerini belirten İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “İleri teknolojimiz ve derin istihbaratımız sayesinde Hamas’ın tünellerini bir bir imha ediyoruz” dedi. Gazze’de yaşanan her şeyin sorumluğunu Hamas’a yükleyen İsrail Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Brig. Gen. Ronen Manelis ise, “Gelişmeleri takip ediyoruz ve tüneller üzerinden İsrail tarafına bir geçiş olmadan, onları imha etme kararı aldık” şeklinde konuştu.

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