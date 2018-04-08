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İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinli açlık grevini sürdürüyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde bulunan 4 Filistinlinin, idari tutukluluk uygulamasına karşı ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevlerini sürdürdüğünü belirtti.

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Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, idari tutukluluk uygulaması kapsamında gözaltına alınan 28 yaşındaki Musab Nadi isimli Filistinli tutuklunun 15 Mart’tan bu yana açlık grevinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, 13 Aralık 2017’de işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan el-Fevvar Filistin mülteci kampından gözaltına alınan 44 yaşındaki Sami El-Cenazire’nin de idari tutukluluğa çevrilen gözaltı uygulamasına karşı 25 Mart’tan bu yanan açlık grevine başladığı kaydedildi.

Öte yandan, El Halil’den gözaltına alınan 37 yaşındaki Eymen Atbayiş, kendisine uygulanan tek kişilik hücre uygulamasından dolayı nisan ayının başından bu yana açlık grevinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde gözaltına alınarak, İsrail’in Petah Tikva kentinde bulunan hapishanede tutulan 21 yaşındaki Emir Sirkeci’nin de 10 gündür açlık grevinde olduğu belirtildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

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