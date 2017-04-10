İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.
- AA
Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep ettikleri pankartlar ile tutukluların fotoğraflarını taşıdı.
"ÇOCUKLARIMIZ İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MARUZ KALIYOR"
Tutuklu Filistinlilerden Şadi el-Bab'ın babası Ramazan el-Bab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük acılar içinde insanlık dışı muameleye maruz kalan çocuklarımıza destek olmak için burada toplandık." ifadelerini kullandı.
Uluslararası topluma İsrail'in ihlalleri karşısında harekete geçme çağrısı yapan Bab, "Hapishanelerde kötü muamele gören, ilaç, gıda ve kıyafet sıkıntısı yaşayan çocuklarımızın sıkıntısına çözüm istiyoruz." dedi.
Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.