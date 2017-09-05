İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen ihlalleri kayıt altına alan İsrailli insan hakları örgütü B'tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Adalet Bakanı Ayelet Şaked ve diğer bazı yetkililere uyarı mesajları gönderildiği belirtildi.

Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ile Susya'daki evler için planlanan yıkımın "savaş suçu" olduğu, uygulanması durumunda İsrail hükümet yetkililerinin şahsi olarak sorumluluk yüklenecekleri şeklinde uyarıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Savunma Bakanı Liberman'ın geçen hafta, C bölgesinde inşa edildiğini belirttiği "Han el-Ahmar ve Susya isimli iki Filistin beldesini tahliye etmeye hazırlandıkları, burada yaşayanların ruhsatlarının bulunmadığı" açıklamalarının ardından İsrailli yetkililere mesaj gönderme kararı aldıkları kaydedildi.

Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadıkları bölgedeki evlerin tamamının yıkılmasının "aşırıya gitme", "1967'den bu yana benzeri görülmemiş bir adım" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "Cenevre 4 anlaşmasına göre, işgal altındaki bölge sakinlerini zorla göç ettirmek yasaktır ve savaş suçu sayılır." denildi.

Açıklamada, zorla göç ettirme suçunu işleyen tüm yetkililerin, bu siyaseti izlemenin doğuracağı sonuçların şahsi sorumluluğunu yüklendiği ifade edildi.