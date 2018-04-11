İsrail İran'ın tehdidinin ardından kuzey sınırında askeri önlemlerini artırdı

Haaretz gazetesindeki habere göre, yabancı bir ajansa konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin 'İsrail'in saldırısına karşılık verilecek' açıklamasının ardından kuzey sınırındaki İsrail birlikleri alarm seviyesine geçirildi.

İsrail tarafından söz konusu tehdidin ciddiye alındığı belirtilen haberde, İran'ın veya Hizbullah'ın intikam amaçlı saldırı düzenleyebileceği belirtildi.

İsrail ordusu basın ofisi ise AA muhabirinin kuzey sınırındaki askeri önlemlere ilişkin sorularına yorum yapamayacaklarını söyledi.

Humus kentindeki T-4 hava üssünden geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklasa da İsrail, bunu reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri birliklere yaptığı ziyarette, "Suriye'deki saldırıyı kim yaptı bilmiyorum ama neye mal olursa olsun İran'ın, Suriye'de alış veriş yapmasına izin vermeyeceğiz." demişti.