İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün El-Ayzariyye beldesine konteyner evler yerleştirmeye başladı

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yer alan El-Ayzariyye beldesi yakınlarına konteyner evler yerleştirmeye başladığı bildirildi. İsrail'in, Han el-Ahmer'deki Filistinlileri buraya nakletmeyi amaçladığı belirtiliyor.



El-Ayzariyye Belediye Başkanı İsam Ferun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin El-Ayzariyye yakınlarındaki Bevvabetu'l Kudüs bölgesine baskın düzenlediğini ve buraya konteyner evler yerleştirmeye başladığını söyledi.



Konteynerlerin koyulduğu yerlerin El-Ayzariyye ve Ebu Dis sakinlerine ait araziler olduğuna dikkati çeken Ferun, İsrail ordusunun bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini ve girişi yasakladığını aktardı.



"Geçen senelerdeki açıklamalara bakılırsa işgalciler Han el-Ahmer'deki bedevileri buraya yerleştirmeyi amaçlıyor." diyen Ferun, bölge sakinlerinin özel mülkler üzerine yapılan bu uygulamayı reddettiğini, ayrıca Han el-Ahmer'dekilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.



Yerel basında geçen yıllarda İsrail'in Kudüs'ün doğu kesimindeki bedevi Filistinlileri Bevvabetu'l Kudüs bölgesine yerleştirmeyi planladığına dair haberler yer almıştı.



İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmer'de derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.



Tepkilere rağmen İsrail güçleri geçen hafta iş makineleri eşliğinde Han el-Ahmer'e gelerek bölgedeki evleri yıkma girişiminde bulunmuş, duruma tepki gösteren birçok Filistinliyi darbetmiş, bazılarını da gözaltına almıştı.



İsrail Yüksek Mahkemesi, olayların ardından Han el-Ahmer bölgesindeki yıkımların 11 Temmuz'a kadar durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı almıştı.



İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı



Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.



Bölgede, İsrail'in 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirdiği bedevi Filistinli aileler yaşıyor.



Filistinli taraflar, İsrail'in yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.