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İsrail, işgal ettiği Filistin’de Yahudiler için konut yapıyor

İsrail hükümeti Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için konut yapılmak üzere 11 milyon dolara denk gelen kendi para birimleriyle 40 milyon şekel tahsis etti.

  • İHA
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Bu kararın Siyonist Rabbilerin Netanyahu'yu ziyaret ederek ondan Filistinlilerin topraklarına Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi konusunda öncelik verilmesini istemelerinden sonra geldiğine dikkat çekildi. Yardımın derhal yapılacağı kaydedildi.  

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da konut inşası için yapılan tahsisatın Rabilerle yapılan görüşmeyle alakasının olmadığı ileri sürüldü.

  

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