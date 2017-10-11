İsrail Rusya'nın siber saldırılar için Kaspersky'yi kullandığını tespit etti

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İsrail hackerları iki yıl önce Karpersky Lab'ın sistemine girdi ve Rusya'nın bu sistem üzerinden çok rahat bilgisayarlara sızdığı ortaya çıkarıp bu konuda ABD'li yetkilileri uyardı. Bu uyarı üzerine Washington yönetimi geçtiğimiz ay, devlet kurumlarında kullanılan bütün bilgisayarlardan Kaspersky yazılımını kaldırma kararı aldı.

Dün yayımlanan Washington Post haberinde, İsrail casuslarının Kaspersky'e sızmak için kullandığı araçların ancak ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)'ndan gelebileceği ileri sürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu araçların Rusya için çalışan casusların erişimine açık olduğu tespit edildi.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi geçen ay hazırladığı ve içeriğinde Rus istihbarat servisinin Karpersky'nin müşteri veritabanına ve kaynak koduna "muhtemel erişim" sağladığına dair gizli raporu NATO müttefikleriyle paylaştı.

Kaspersky üzerinden sağlanan bu erişimin ticari ve endüstriyel kontrol ağlarına karşı siber saldırıların yapılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Times gazetesi, Rus korsanlarının, kamuoyuna açıklanmayan ABD sırlarına erişmek için Kaspersky'yi hassas bilgileri aramak için bir tür Google arama motoru olarak kullandığını açıkladı.

Eski NSA operatörü ve Area 1 Security'nin kurucularından olan Blake Darché, "Antivirus nihai arka kapıdır. Zararlı bir saldırı başlatmaktan, casusluk yapmaktan binlerce veya milyonlarca kullanıcıya kadar herhangi bir amaçla kullanılabilen tutarlı, güvenilir ve uzaktan erişim olanağı sağlıyor" dedi.

Geçen ay Washington'da bulunan Rus elçiliği, Kaspersky Lab yazılımı yasağını "üzücü" olarak nitelendirdi ve ikili ilişkilerin düzeltilmesinin geciktiğini dile getirdi.

Kaspersky şirketi yaptığı açıklamada, şirketin Rusya'ya yardım ettiği iddialarını reddetti. Kaspersky yaptığı açıklamada, "Özel bir şirket olarak Kaspersky Lab'ın Rusya da dahil olmak üzere herhangi bir hükümetle uygunsuz ilişkileri bulunmadığını ve tek sonucun Kaspersky Lab'ın jeopolitik bir mücadele sürecinin ortasında olduğu" belirtildi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Eugene Kaspersky, şirketinin Rus hükümeti adına casusluk yaptığı suçlamaları defalarca reddetti.

ABD istihbarat birimleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına yardımcı olmak amacıyla geçen yıl çok yönlü bir dijital etki operasyonu düzenlediği sonucuna varıyor.