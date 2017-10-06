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İsrail keşif uçağı düştü!

Gazze sınırında İsrail'e ait insansız keşif uçağının düştüğü bildirildi.

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İsrail Maarif gazetesinin İsrail ordu sözcüsüne dayandırdığı haberde,  İsrail'e ait Skyraider tipi keşif uçağının rutin askeri görevini yerine  getirirken düştüğü belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan  el-Beric Mülteci Kampının doğusunda uçan küçük bir keşif uçağının boş bir alana  düştüğünü kaydetti.

Bunun, yıl içerisinde Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye sınırında  düşen onuncu uçak olduğu belirtiliyor.

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