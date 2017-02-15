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İsrail: Keşke Sinvar'ı öldürseydik

Geçtiğimiz günlerde Yahya Sinvar'ın Hamas Gazze sorumlusu seçilmesinin ardından İsrail'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Yahya Sinvar'ın Gazze liderliğine getirilmesinin ardından Washington'da bulunan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "Sinvar bölgeyi savaşa sürükleyecek. Çok tehlikeli biri. Gazze'de bulunması bizim için tehdit arz ediyor" dedi.
 
Öte yandan İsrail Güvenlik Komitesi Başkanı Avi Dichter Sinvar için "Katil Şeyh" ibaresini kullanırken, "Keşke zamanında Sinvarı öldürseydik" dedi.
 
 

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