İsrail koalisyon hükümetindeki çatlak derinleşiyor

İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun adını vermediği İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "İhtimaller çerçevesinde koalisyondaki hakim görüşün ülkede erken seçimin bu yılın haziran ayında yapılacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.

Aynı kaynakların, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden koalisyondaki Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Tevrat Muhafızları) partilerinin, İsrail parlamentosunun (Knesset) Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısını onaylamadan 2019 bütçesini onaylamayı reddettiği belirtildi.

Koalisyondaki bu iki parti, 2014'ten bu yana, Knesset'in aralarında ultra-ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı kapsayan ve asker sayısını arttırmayı öngören yasa tasarısını reddediyor.

Koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Kahlon ise dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2019 mali yılı bütçe tasarısı vaktinde onaylanmadığı durumda hükümetten çekilerek, dağılmasına neden olmakla tehdit etmişti.

- Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail parlamentosunda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Likud Partisi Başkanı Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.