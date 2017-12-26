İsrail, Kudüs’te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülkeyle görüşüyor

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararını takiben, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşünen en az 10 ülke ile temas halinde olduklarını söyledi. Hotovely, "Kudüs'te büyükelçilik açmak isteyen, bazıları Avrupa ülkesi olan en az 10 ülke ile temas halindeyiz" dedi. Hotovely ayrıca, Trump'ın Kudüs kararının buna benzer hareketleri dalgalandıracağını düşündüğünü belirtti.

ABD'nin Kudüs kararının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrilmişti. ABD'nin Kudüs kararı BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmış ve Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada tasarıya AB dışındaki 14 üyesi destek vermişti. ABD'nin ret oyu ile tasarı kabul edilmemiş ve tasarı daha sonra BM Genel Kurulu'nda oylanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken, 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

Trump ise oylama öncesi yaptığı açıklamada, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti. Oylamada, ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı. Oylamadan birkaç gün sonra Guatemala Cumhurbaşkanı Jümmy Morales, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.