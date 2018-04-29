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İsrail, Kudüs'te mezarlığa baskın düzenledi

İsrail Tabiatı Koruma İdaresi görevlileri Mescid-i Aksa'nın doğu surlarına bitişik Er-Rahme Mezarlığı'na baskın düzenledi.

  • IHA
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İsrail Tabiatı Koruma İdaresi görevliler sabah saatlerinde,  Mescid-i Aksa'nın doğu surlarına bitişik Er-Rahme Mezarlığı'na baskın düzenledi. İsrail Güvenlik Güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında mezarlığa giren görevliler bazı ağaçları kurutmak için ağaçlara kimyasal madde sıktı. İsrail polisi ise bu sırada Er-Rahme Mezarlığı'na giden yolu kapatarak mezarlığa olan ulaşımı durdurdu.
 
Kudüs kentindeki en eski mezarlıklardan biri olan Er-Rahme Mezarlığı'na Kudüslülerin ölülerini defnetmelerinin yıllardır yasak olduğu biliniyor. Kudüs kentinin çehresini değiştirmek ve kentteki İslami eserleri yok etmek isteyen İsrail yönetiminin Er-Rahme Mezarlığı'nın bir bölümüne el koymak ve Tevrat Bahçeleri projesinde kullanmak istediği iddia ediliyor.
 

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