Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Kudüs'te yeni bir Yahudi kültür merkezi açtı

İsrail Kudüs'te 'Yemen Yahudileri Kültür Merkezi' adında yeni bir binanın açılışını gerçekleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kudüs'ün orta kesimindeki Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'nde yapılan ve 1 milyon 200 bin dolara mal olan Yemen Yahudileri Kültür Merkezinin açılışına Kudüs ve Miras Bakanı Zeev Elkin ile Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev katıldı.

2 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan İsrail polisinin açılıştan önce iki Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Vadi Hilva Bilgi Merkezi'den yapılan açıklamada, Merkezin Müdürü Cevad Sıyam ile Batn el-Hava Mahallesi Komite Başkanı Zuheyr er-Recebi'nin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Merkezin açıklamasına göre, açılış öncesinde İsrail polisi, Silvan'daki El-Bustan Caddesi'ni trafiğe kapattı, halkın ve gazetecilerin Batn el-Hava Mahallesi'ne girişine engel oldu.

Kudüs ve Miras Bakanlığı ve Kültür ve Spor Bakanlığının desteklediği söz konusu merkez, Ateret Cohanim örgütü iş birliğinde, Yahudi yerleşimciler tarafından 2015'te Filistinli Ebu Nab ailesinden gasbedilen bir mülkte açıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Vali Yazıcı: Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

Yurdum esnafının güldüren pratik zekası

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA