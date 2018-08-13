İsrail kurşunlarının hedefindeki sağlık görevlileri

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit edilen sağlık görevlileri listesine bu hafta Abdullah el-Kıtati eklendi.

Gönüllü sağlık görevlisi Kıtati (23), cuma günkü gösterilerde sınır şeridi yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlileri tedavi etmek isterken göğsünden aldığı kurşunla şehit oldu.

Kıtati'nin meslektaşı Sabrin Kışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalışan Kıtati'nin tek gayesinin yaralıları kurtarmak olduğunu söyledi.

Şehit olmadan önce kendisine sınırda tellerin olduğu alana yaklaşmamasını tavsiye ettiğini belirten Kışta, "Abdullah'ın şehadet hikayesi sınır şeridinde yaralıları gördüğümüzde başladı. Hemen yaralıların yanına koştuk. Bir ara arkama baktığımda Abdullah'ı göremedim. Açılan ateşin yoğun olması nedeniyle geri çekildiğini sandım. Yaralıyı tedavi ettikten sonra Abdullah'ın göğsünden yaralandığını öğrendim ve arkadaşlarımla birlikte yanına koştuk." dedi.

Kışta, göğsünden giren ve sırtından çıkan kurşunla ağır yaralanan Kıtati'nin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

"Rezzan gibi onu da şehit ettiler"

Sağlık görevlilerinin hiçbir ücret almadan gönüllü olarak hayat kurtarma işini yaptığına ve İsrail için hiçbir tehdit oluşturmadığına işaret eden Kışta, şunları söyledi:

"Haziran ayı başında şehit edilen sağlık görevlisi Rezzan Neccar gibi Kıtati de aynı yöntem kullanılarak şehit edildi. Bu, işimize devam etmeyelim diye bize verilen korkutma mesajıdır."

Uluslararası toplumdan hiçbir tepki görmeyen İsrail'in sağlık görevlilerini hedef almaya devam ettiğini aktaran Kışta, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlara sağlık çalışanlarının korunması konusunda sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Kıtati'nin annesi Hanan Kıtati (50) ise şehit olmadan birkaç saat önce oğluna kendi elleriyle yemek yedirdiğini anlattı.

"Oğlumun, Rezzan ve diğerleri gibi şehit edilmesinden korkuyordum." diyen anne Hanan, sadece temel ilk yardım eğitimi alan oğlunun sevdiği bu alanda çalışabilmek için hemşirelik belgesi almayı da arzuladığını kaydetti.

Oğlunun naaşı eve getirildiğinde yaşadığı psikolojik çöküntüye değinen Hanan, "Ayrılık zor. O benim sadece oğlum değil canımdan bir parçaydı. Bu parça söküldü, bir daha geri gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sağlık çalışanları ile ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Kudra, Dönüş yürüyüşü gösterilerinde şu ana kadar 3 sağlık görevlisinin şehit edildiğini, 370'inin yaralandığını, 70 sağlık aracının da zarar gördüğünü sözlerine ekledi.