İsrail kutsal mekanlara yönelik saldırılarını arttırdı

AA muhabirine yaptığı açıklamada Edis, Filistin'deki mukaddesatın korunması için İslam dünyasının harekete geçmesi talebinde bulundu.

ABD'nin Kudüs kararından sonra mukaddesata yönelik saldırıların her geçen gün daha da arttığını aktaran Edis, hedefin özellikle Mescid-i Aksa ve El-Halil kentindeki İbrahim Camisi olduğuna dikkati çekti.

Filistinli Bakan Edis, İsrail yönetiminin İbrahim Camisi'nde daha önce ezan okunmasını engelleyerek mescidin kapılarını cemaatin girişine kapattığını hatırlattı.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle caminin yarısını Yahudiler için havraya dönüştürmüştü.

İsrail, Müslümanların kendilerine ayrılan kısma girmesine izin veriyor ancak onların, Yahudiler için ayrılan kısma yalnızca Kadir Gecesi, cuma günleri ve dini bayramlarda girmesine müsaade ediyor.

İsrail'in kontrolündeki El-Halil kentinde bulunan Hazreti İbrahim Camisi çevresinde oturan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimciyi bin 500 civarında İsrail askeri koruyor.