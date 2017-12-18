Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: İsrail, Lübnan sınırını 11 bin defadan fazla ihlal etti

Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in bugüne kadar Lübnan sınırını 11 bin defadan fazla ihlal ettiğini ve ısrarla bu ihlallerini sürdürdüğünü, buna karşılık Lübnan'ın BM kurallarına uyarak sadece kendini savunduğunu BM Temsilcisi'ne iletti." ifadelerine yer verildi.

Avn'ın görüşmede ayrıca, "İsrail'in Lübnan sınır hattı boyunca duvar yapımına hazırlanıyor olması üzüntü verici. Bu girişim, uluslararası sınır kurallarına uymamaktadır." dediği aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi sona eren BM Lübnan Özel Temsilcisi Sigrid Kaag yerine 22 Kasım'da Danimarkalı Pernille Dahler Kardel'i atamıştı.

- İsrail'in Lübnan sınırındaki ihlalleri

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, son aylarda sık sık Lübnan sınırını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikâyet ediyor.

İsrail savaş uçaklarının, eylül ayında, ülkenin güneyindeki Sayda şehrinin merkezi üzerinde ses hızını aştığı kaydedilmişti. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle meydana gelen "sonik patlama" sonucunda ortaya çıkan şiddetli gürültü ve patlama sesleri, halkta panik yaratmış ve bazı evlerin camlarının kırılmasına neden olmuştu.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana İsrail savaş uçakları zaman zaman Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye geçiyor, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül'de, on binlerce askerin katıldığı ve 11 gün süren, son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.

- İsrail-Lübnan sınırı

İsrail ile Lübnan arasında bulunan mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınır güvenliği Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede BM Milletler Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor. Lübnan, bu hattın Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölgede "uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.