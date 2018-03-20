İsrail mahkemesi, Raid Salah'ın şartlı tahliyesini prensipte kabul etti

İsrail'de mahkemenin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliye edilmesini prensipte kabul ettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Salah'ın avukatı Halid Zabarka, Hayfa kentindeki sulh mahkemesinin müvekkilinin şartlı tahliyesini prensipte kabul ettiğini söyledi.

Zabarka, şartların pazartesi günkü duruşmada belirleneceği kaydetti.

Zabarka, Salah'ın Kefr Kenna'daki ikametgahında geniş çaplı kısıtlamalarla ev hapsinde tutulmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

"Şeyh Salah'ın savunma heyeti olarak bizler kendisinin tutukluluğunun sürmesine bir gerekçe olmadığını düşünüyoruz." diyen Zabarka, İsrail savcılığının elindeki tüm gerekçelerini ortadan kaldırmak amacıyla Kefr Kenna'daki evinde kalması teklifinde bulunduklarını ifade etti.

Şeyh Salah'ın 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olması nedeniyle ev hapsi gibi şartlı tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akın etmesi İsrail güvenlik birimleri tarafından tehlikeli kabul ediliyor.

İsrail hukukuna göre gelecek hafta mahkemenin şartları duyurulana dek Salah'ın hapiste kalması gerekiyor. Mahkemenin bu şartlı salıverilme kararı İsrail savcılığı tarafından durdurulabilir.