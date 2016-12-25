Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail, dokunulmazlığını kaldırdığı Arap milletvekilinin ofisini kapattı

İsrail parlamentosu Knesset'teki dokunulmazlığı kaldırılan Arap milletvekili Basil Gattas'ın ofisinde arama yapıldığı ve ofisinin kapatıldığı bildirildi.

  • AA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" suçlamasıyla daha önce gözaltına alınan Gattas'ın İsrail polisi tarafından ofisinde arama yapılarak ofisi kapatıldı.

Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" iddiaları üzerine, Gattas'ın gözaltına alınarak sorgulandığını bildirilmişti. Milletvekilinin resmi gözaltı gerekçesi "hilecilik yapmak ve asayişi bozmak" olarak açıklanmıştı.

Dokunulmazlığı İsrail parlamentosu Knesset'te oy birliğiyle kaldırılan Gattas'a İsrail polisi de yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

iPhone'u alüminyuma attılar

iPhone'u alüminyuma attılar

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA